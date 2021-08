Michigan, sconvolgente atterraggio d'emergenza del jet militare: pali, alberi e cavi? Ecco dove si ferma

08 agosto 2021 a

Un qualcosa di assolutamente straordinario. Il tutto avviene negli Stati Uniti, nel Michigan per la precisione. Il protagonista? Un aereo militare alle prese con il più insolito degli atterraggi. E il più complicato. Già, perché lo ha dovuto portare a termine su una strada per le auto, con alberi e pali elettrici ai margini della carreggiata.

La prodezza è stata compiuta da un M-32 dell'Aeronautica a stelle e strisce, riuscito a toccare terra in una strada che, come detto, solitamente "ospita" auto, moto e camion. Il video, che potete vedere qui sotto, mostra il momento dell'atterraggio.

Il tratto di strada, ovviamente, era stato chiuso al traffico. Così come riporta Carscoops, si trattava di un test organizzato dal reparto militare del Michigan per esercitare i propri piloti a simili atterraggi di emergenza. Questo tipo di training è necessario poiché, nel corso di una missione, potrebbero verificarsi circostanze in grado di costringere un pilota, appunto, ad un atterraggio d'emergenza in strada. Ed in questo caso, l'atterraggio è perfetto: complimenti al pilota.

