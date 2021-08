Variante Delta, la Cina ripiomba nell'incubo: sigilli alle porte e acqua fuori dalle case per evitare i contagi

09 agosto 2021 a

a

a

La Cina nuovamente travolta dal coronavirus. Là dove il Covid ha iniziato a dilagarsi la popolazione deve fare i conti con la variante Delta. A testimoniare i momenti drammatici e preoccupanti che i cinesi stanno vivendo sono alcuni video diventati in men che non si dica virali sui social. Nei filmati si vedono alcuni agenti mentre sigillano le porte di diverse abitazioni a Zhengzhou, capitale dell'Henan.

"Siamo tutti vaccinati", ma è maxi-focolaio a Gallipoli. E dopo il contagio, il linciaggio: "Vergognatevi"

Nella Repubblica popolare durante il lockdown le persone non possono uscire dalla loro abitazione, nemmeno per fare la spesa. Così cibo e acqua vengono lasciati fuori dagli appartamenti. La Cina torna dunque torna dunque indietro di un anno con lockdown "mirati" che prevedono forti restrizioni a mobilità e viaggi che vengono limitati e che dunque frenano anche l’attività economica che ha mostrato alcuni segnali preoccupanti di debolezza nelle ultime settimane.

Vaccinati e contagiati? L'ultima scoperta sulla variante Delta: ecco il sintomo che non lascia scampo

Altrettanto emergenziale la situazione in Thailandia. Qui il coronavirus sta riempiendo gli obitori al punto di non riuscire più a contenere il numero di morti in arrivo. Si è reso infatti necessario l'affitto di container refrigerati per conservare i corpi. Spesso i cadaveri rimangono comunque nelle case diversi giorni, perché le squadre dei sanitari non riescono a gestire tutte le richieste. A Tokyo, i contagi hanno raggiunto cifre elevatissime, sfondando la barriera dei 5 mila casi giornalieri. A far preoccupare anche l'effetto Olimpiadi, appena terminate. Aumenta infatti il numero dei pazienti in terapia intensiva, a 135, il livello più alto da inizio febbraio.

Variante Delta, l'ondata travolge gli Stati Uniti: contagi e morti, le cifre che spaventano il mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.