Principe Andrea, la Regina Elisabetta preoccupata per lo scandalo sessuale: si rischia il caso diplomatico

11 agosto 2021 a

a

a

Grana in arrivo per Andrea, figlio della Regina Elisabetta. Dopo i guai sorti dalla sua amicizia con Jeffrey Epstein (detenuto per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni ndr), il principe di nuovo al centro dello scandalo. Virginia Giuffre, una delle donne che due anni fa dichiarò di aver subito abusi dal finanziere, gli ha fatto causa per molestie sessuali. Stando alle accuse presentate al Tribunale di New York, il 61enne avrebbe costretto Giuffre ad avere rapporti non consensuali con lui a Londra e a New York quando lei aveva appena 17 anni.

Meghan Markle umiliata dal principe Carlo nel giorno del compleanno: "Tanti auguri...", lo sfregio in pubblico

"Sono stata svenduta al duca per sesso da Epstein quando avevo 17 anni", ha detto la donna tramite il legale, David Boies. Un vero e proprio scandalo per la Corona inglese che ora si trova in seria difficoltà. Il motivo lo spiega direttamente Il Corriere della Sera che avanza l'ipotesi di un caso diplomatico se gli Stati Uniti volessero un giorno incriminare il figlio della Regina.

"Tempo scaduto". Il figlio della regina Elisabetta a processo per stupro? Cancellato dalle foto di famiglia, dramma-Windsor

Altri quesiti riguardano poi l'immunità: può il principe Andrea appellarsi a questa anche se a New York? I capi di Stato ce l'hanno ma lui è lontanissimo dalla successione della Regina, che passa da Carlo a William fino ai figli di quest'ultimo. Insomma, sono guai.

"Venduta per sesso al figlio della regina Elisabetta quando avevo 17 anni": l'ultima accusa-horror, colpo di grazia ai Windsor?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.