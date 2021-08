Australia, gazza in picchiata ammazza una bambina di 5 mesi: l'orrore mentre era in braccio alla madre

11 agosto 2021 a

a

a

Una tragedia che ha dell'assurdo quella avvenuta in Australia: una bimba di 5 mesi è stata uccisa da una gazza in picchiata mentre era in un parco. La piccola era in braccio alla mamma quando l'uccello si è lanciato su di loro nel parco Glindemann di Brisbane. La donna non è riuscita a mantenere l'equilibrio ed è caduta a terra, ferendo la piccola. Inutile la corsa in ospedale per la bambina che è morta in seguito alle ferite della caduta.

"Non ha resistito". Vite al limite (e poi finite): partecipi a questo reality? Sei spacciato, l'ultimo dramma

"I genitori e tutti quelli presenti hanno fatto un lavoro davvero fantastico, ci hanno fatto arrivare molto velocemente e hanno permesso alla piccola di avere le migliori possibilità". ha detto Tom Holland, un paramedico che ha partecipato alla scena, in una conferenza stampa. E ancora, amareggiato per quanto accaduto: "Anche come paramedici, questo è un evento incredibilmente raro e tragico a cui essere chiamati. È stata una scena molto emotiva, i miei pensieri sono rivolti ai genitori". I parenti hanno deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi per raccogliere i soldi e aiutare i familiari a coprire le spese funerarie di Mia e per aiutare i genitori, Simone e Jacob.

Addio alla “nonna smart”, come aveva commosso i giudici: Masterchef, terzo tremendo lutto in pochi mesi

Intanto il sindaco di Brisbane, Adrian Schrinner, ha dichiarato di aver ordinato un'indagine approfondita sull'incidente che "ha scioccato la nostra comunità nel profondo". "È qualcosa che nessuno vorrebbe mai vedere e vogliamo assicurarci che non accada mai più”, ha detto spiegando che l’indagine verificherà se tutte le politiche e le procedure siano state seguite correttamente e cosa si potrebbe fare per prevenire incidenti simili in futuro.

Dopo Tokyo 2020, trovata senza vita la ciclista Podmore, "morte evitabile": il messaggio e i terribili sospetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.