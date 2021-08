Plymouth, il killer prima della strage: "Sono un fot***o ciccione vergine". Quel legame con Incel, il movimento misogino

13 agosto 2021 a

Il giovane che ha ucciso cinque persone a Plymouth prima di rivolgere la pistola contro se stesso e spararsi era uno youtuber che fantasticava di diventare come Terminator e che di sé stesso diceva di essere un "fot***o mostruoso ciccione vergine". Jake Davison, 22 anni, secondo quanto riporta il Daily Mail, era vicino al movimento Incel legato agli omicidi di massa da parte dei misogini negli Stati Uniti e in Canada. Il giovane che si mostrava spesso in video mentre faceva body building era ossessionato dal fatto di non piacere alle donne e di non avere una fidanzata. "Ti svegli e fissi il muro e pensi che non sia cambiato niente ma io sono ancora nella stessa posizione, nello stesso periodo della vita, ancora un fot***o vergine fot***amente grasso e brutto", diceva. "Mi piace pensare a volte, sai, di essere un Terminator o qualcosa del genere".

Due settimane fa, il giovane aveva parlato anche della sua affinità con il movimento "Incel" che è stato collegato a una serie di sparatorie di massa negli Stati Uniti. Come quella del killer misogino Elliot Rodger, che ha ucciso sei persone in California nel maggio 2014. In Canada nel 2018 Alek Minassian ha pubblicato un messaggio su Facebook che mostrava il suo sostegno a Incel prima di lanciare un furgone tra la folla, uccidendo dieci persone.

Nella sparatoria di Plymouth ha ucciso a colpi di arma da fuoco cinque persone, tra le quali una bambina di cinque anni. Quattro vittime sono morte sul colpo, mentre la quinta, una donna, è deceduta in ospedale.

