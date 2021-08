Principe Andrea accusato di stupro, indiscrezioni: decisione estrema di Carlo e William, il figlio della regina fa una bruttissima fine

13 agosto 2021 a

Ai Windsor, alla Corona inglese, in questo periodo orribile ci mancava soltanto lo scandalo del principe Andrea, come se Harry e Meghan e la morte di Filippo non bastassero. Come è noto, è stato rinviato a giudizio a New York per le terribili accuse di violenza sessuale mosse contro di lui da Virginia Giuffrè nell'ambito del caso relativo a Jeffrey Epstein. Un caso deflagrante, per i reali britannici, che sarebbero sempre più preoccupati dalle conseguenze di questa vicenda.

Preoccupati, in particolare, il principe Carlo e il principe William, esasperati dalla saga. Le accuse mosse dalla Giuffrè, che si è definita "schiava sessuale" di Andrea, sono infatti molto forti. Nella causa civile, i danni potrebbero anche arrivare a milioni di sterline. Da par suo, Andrea, continua a negare le orribili accuse, ma ovviamente non può bastare.

Ed in questo contesto, ecco emergere le indiscrezioni rilanciate dal Mirror, secondo cui Carlo e William sarebbero pronti a muoversi per limitare in un qualche modo i danni. In particolare, stando al tabloid, sarebbero concordi su una decisione, drastica: per Andrea, in ogni caso, non ci sarà mai un ritorno alla vita pubblica. Insomma, tagliato fuori, nascosto per sempre. Inoltre, trapela grande preoccupazione per la regina Elisabetta, molto provata per le accuse rivolte a suo figlio, oggi 61enne. Insomma, si teme anche per le ripercussioni sulla salute della sovrana: il colpo, in effetti, è durissimo da digerire.

