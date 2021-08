Joe Biden, spunta il video del figlio Hunter nudo a letto con una prostituta: democratici in imbarazzo

13 agosto 2021 a

Hunter Biden, figlio del presidente americano Joe Biden, fa ancora parlare di sé. Dal torbido passato emerge infatti l'ennesimo video che mette in imbarazzo i democratici. Si tratta di un filmato risalente al gennaio 2019 che lo stesso Hunter avrebbe registrato. In quei minuti - ripescati dal Daily Mail - si vede il ragazzo nudo a letto con una prostituta, alla quale racconta come l'estate prima, mentre era semi-incosciente a Las Vegas, tre spacciatori russi gli avevano rubato un altro computer.

Un fatto parecchio scomodo se si pensa che nell'aprile 2019 in un centro di assistenza in Delaware fu trovato un altro pc sempre di Hunter. Il computer fu sì consegnato all'Fbi ma prima Rudy Giuliani, allora avvocato del presidente Donald Trump, riuscì a ottenere una copia dell'hard disk e la consegnò al New York Post , tabloid di proprietà di Rupert Murdoch, che vi trovò email definite compromettenti sugli affari condotti da Hunter in Ucraina e in Cina usando il nome di papà.

Non solo, perché il filmato emerso si aggiunge al repertorio di stripper, triangoli amorosi e overdose di Hunter. Quanto basta per mettere in difficoltà il padre, ora alle prese con la gestione degli Stati Uniti.

