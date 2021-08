Afghanistan in mano ai telebani, spari all'aeroporto di Kabul: cinque morti e gente in fuga. Le immagini sconvolgenti

16 agosto 2021 a

All'aeroporto di Kabul sarebbero morte almeno cinque persone secondo quanto dicono testimoni oculari citati da alcuni media, fra cui il britannico Independent, che dicono che i cadaveri sono stati portati via. Un'altra persona ha precisato che non è ancora chiaro se le vittime siano state colpite da colpi di arma da fuoco o siano rimaste intrappolate nella calca in fuga. Sempre l'Independent mostra un video girato da un cellulare che mostra la folla che fugge in preda al panico al suono degli spari, fra cui una raffica di mitragliatrice, presumibilmente sparati in aria dai militari Usa, che hanno preso il controllo dello scalo.

L'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul ha cancellato tutti i voli commerciali. Lo ha reso noto l'autorità afgana per l'aviazione, citata dalla Cnn, precisando che è stata chiusa, dopo gli incidenti di questa mattina 16 agosto, la parte dello scalo riservata ai voli civili.

Intanto i talebani hanno conquistato l'aeroporto di Kandahar dopo avere assediato per tre giorni migliaia di forze speciali afgane che si sono consegnate oggi. Lo rivendicano gli stessi miliziani citati dalla Bbc. Kandahar è la seconda città dell'Afghanistan ed ospitava la base aerea Bagram, snodo cruciale delle operazioni militari della coalizione guidata dagli Stati Uniti.

