Doc sugli aeroporti, quanti fan notturni

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Stop! Border Control: Roma Fiumicino” / DMAX)

DMAX dedica al tema dei controlli negli aeroporti addirittura due docu-reality in onda dalle due alle sei. Si parte con Stop!! Border Control: Roma Fiumicino, ambientato nell’aeroporto romano e in cui viene mostrato ciò che i passeggeri non vedono, ovvero l’impegno costante della polizia aeroportuale nello sventare traffici di droga internazionale, falsificazioni di documenti e casi di omonimie che potrebbero incastrare persone innocenti. Tra le due e le tre picchi sopra 60mila spettatori e del 4% di share.

A seguire Airport Control con gli agenti dell’aeroporto di Varsavia intenti a eseguire gli stessi interventi dei colleghi italiani. Le 4 puntate sommano quasi 150mila spettatori. Con l’esplosione dell’overtourism ma anche le paure legate alle minacce terroristiche si capisce perché tali format possano raggiungere così tanti spettatori. Il target notturno reagisce in questo modo a programmi provocatori che coniugano suspense a precisione scientifica del racconto.