Coronavirus, il vaccino di Mister Lordi. Lo sconcerto dell'infermiera: puntura al mostro

In Finlandia stanno correndo a vaccinarsi proprio tutti. Perfino i "mostri". Stiamo parlando di Mr Lordi, frontman del principale gruppo heavy metal finlandese. Qualcuno, forse, se li ricorderà per la loro vittoria all'Eurovision Song Contest nel 2006 con il brano "Hard Rock Hallelujah". Da allora questa band, inconfondibile sia per le canzoni che per il look, è diventata un nome di culto della scena musicale europea.

Il loro stile, infatti, è immediatamente identificabile: è ispirato al cinema horror e i vari componenti si travestono da veri e propri mostri. Domenica scorsa, in occasione dell'open day al centro vaccinale di Rovaniemi, in Finlandia, tra le 395 persone che si sono presentate c'era anche lui, Mr. Lordi, il frontman della band. Tomi Putaansuu, questo il vero nome del musicista, ha ricevuto la sua seconda dose e per l'occasione si è presentato con il costume di scena. Nella foto pubblicata sui social si vede un'infermiera che gli somministra il vaccino attraverso la stoffa dello stravagante outfit.

Mr Lordi, comunque, non sarebbe l'unico personaggio bizzarro ad essersi vaccinato. Stando ai media locali, infatti, anche Babbo Natale si sarebbe presentato al centro vaccinale col "costume di scena" per sfruttare l'occasione di farsi immunizzare contro il coronavirus. Sentito dai giornalisti, Babbo Natale avrebbe detto di essere stato tra i primi a ricevere il vaccino a causa della sua età avanzata.

