Variante Delta, incubo ai Caraibi: "Dovete fuggire", turisti cacciati e lockdown totale

10 agosto 2021 a

a

a

Anche il paradiso dei Caraibi non è esente dalla variante Delta. La quale, anzi, sta diventando sempre più dilagante: è infatti scattato l’allarme rosso sulle Antille francesi a causa di una vera e propria esplosione di casi, coincida con un imponente aumento dei tassi di incidenza, quest’ultimi arrivati a livelli mai visti prima in tutti i territori appartenenti alla Francia.

"In ospedale non vengo". Rifiuta il ricovero, morte orribile a 48 anni: variante Delta, tragedia a Lecce

In Martinica è stato raggiunto il picco delle infezioni, costringendo le autorità a chiedere ai turisti di lasciare immediatamente l’isola. Non solo, perché è di fatto scattato un lockdown quasi totale: più precisamente è iniziata una “seconda fase di confinamento” che prevede la chiusura delle spiagge e di tutti i negozi non alimentari. Boom di contagi da variante Delta anche a Guadalupa, dove tra l’altro sono già in vigore le misure più severe contro il virus: da oggi è scattata anche la limitazione degli spostamenti a un massimo di un chilometro dal proprio domicilio.

Video su questo argomento Variante Delta, vacanze rovinate: Sicilia e Sardegna zona gialla già lunedì? Ecco quali restrizioni tornano

Questo perché gli ospedali sono pieni e quindi c’è bisogno di abbassare la curva subito, a costo di demolire il turismo, con tutti i vacanzieri invitati a “fuggire” in fretta e furia per evitare il contagio. La situazione drammatica è dettata dal fatto che gli abitanti delle Antille francesi sono scarsamente coperti dal vaccino: meno del 20 per cento degli abitanti di Guadalupa ha ricevuto due dosi, il 22 per cento quelli di Martinica.

"Ecco perché la terza dose del vaccino è inutile". L'indiscrezione della Viola: i dati che "qualcuno" sembra ignorare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.