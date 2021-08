Reiley Davis, la donna con due vagine: "Quando ho rapporti sessuali mi sento morire"

16 agosto 2021 a

Una donna, due vagine: non è fantascienza ma realtà. Una donna del Colorado, Reiley Davis, 21 anni, ha raccontato di aver scoperto questo bizzarro aspetto del suo corpo a 16 anni. E ha spiegato che tale condizione a volte rende i suoi rapporti sessuali molto dolorosi. "Ci sono momenti in cui ho rapporti sessuali e se raggiungo l'orgasmo provo un dolore lancinante. La metà degli orgasmi che ho sono dolorosi. È tutto dolore al punto che devo prendere un antidolorifico per liberarmene e ci vogliono circa dieci minuti perché se ne vada", ha dichiarato al Daily Star.

"Mi sembra di essere stata pugnalata 15 volte all'addome tanto che devo sedermi, tenermi lo stomaco e sperare che l'ibuprofene faccia effetto il prima possibile - ha continuato la Davis, parlando delle sue esperienze -. La prima volta che è successo è stato spaventoso. I medici mi hanno detto che probabilmente è perché ho due uteri che si stanno contraendo quando arrivano gli orgasmi". Poi ha spiegato che "con gli orgasmi c'è una probabilità 50/50 che facciano male, devo solo accettarlo. È come la lotteria".

La giovane 21enne ha raccontato di aver fatto questa scoperta dopo un pap test: i medici le hanno detto che ha due vagine, due cervici e due uteri. Da quel momento, la vita della donna è stata un inferno. Lei stessa ha dichiarato che da tempo ormai prende la pillola per regolare le mestruazioni e tutti i dolori che ne derivano: "Sono andata in ospedale spesso perché provavo un dolore atroce anche quando non avevo il ciclo, mi sembrava che stessi morendo". Il suo "problema" ha anche delle conseguenze sulla fertilità: "Ho imparato che ho il 40% di possibilità di avere figli, quindi è stato un po' straziante per me. A quella giovane età non lo capisci nemmeno fino in fondo, non sai nemmeno se vuoi dei bambini, quindi è una sensazione strana". Ma è stata avvertita anche di un'altra possibilità, quella di rimanere incinta due volte, con un bambino in un utero e un secondo nell'altro.

