Afghanistan, il video dell'uomo aggrappato all'aereo militare Usa: sorride e saluta, poi cade nel vuoto e muore

18 agosto 2021 a

a

a

Hanno fatto il giro del mondo le terribili immagini che mostrano due persone precipitare da un C-17 della Us Air Force poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Kabul. Nelle ore immediatamente successive alla presa della capitale da parte dei talebani, si è scatenato il panico sulla pista, con centinaia di persone che hanno provato a imbarcarsi e alcune che per la disperazione si sono aggrappate alla carlinga dell’aereo militare americano.

Adesso è emerso un nuovo video, girato con un cellulare, che mostra la visuale soggettiva di una delle persone aggrappate: si teme che possa essere una di quelle poi precipitata nel vuoto poco dopo. Le immagini mostrano l’aereo che si muove in preparazione del decollo e una folla che lo segue, ma soprattutto si vede un giovane uomo accovacciato accanto a chi riprende: per un attimo appare di profilo e anche sorridente, mentre fa un cento di saluto alla gente rimasta accalcata in pista.

Forse quelle persone credevano davvero di salvarsi in questo modo, inconsapevoli dell’impossibilità di compiere la traversata abbarbicate alla carlinga dell’aereo militare americano. Quello da cui è stato girato questo video in soggettiva sembra essere lo stesso da cui poi sono precipitate almeno due persone nel vuoto da centinaia di metri d’altezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.