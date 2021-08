Donna presa a frustate col guinzaglio nel parco: scena agghiacciante, come la riducono

18 agosto 2021 a

a

a

Uno scontro a colpi di guinzaglio: una dog sitter professionista di Liverpool ha colpito una donna in viso, usando il guinzaglio che aveva a disposizione come una frusta. La violenza sarebbe iniziata dopo un'accesa lite al parco. Ad aggredire è stata Nikki O'Donoghue, che ha minacciato Emma Clay facendo roteare il guinzaglio come un lazo, il laccio per la cattura dei capi di bestiame. Il tutto mentre i loro animali domestici stavano a guardare.

Gabbiano ruba un panino, ucciso a sassate: rissa in spiaggia a Capri, feriti e sangue ovunque

La signora O'Donoghue, come riporta il DailyMail, ha spiegato di aver reagito in quel modo e di aver perso le staffe perché la signora Clay, 36 anni, l'avrebbe insultata verbalmente. Ma cosa è successo precisamente? La 36enne stava portando a spasso i suoi sette carlini quando ha visto in lontananza la signora O'Donoghue mentre litigava furiosamente con un uomo. A quel punto si è avvicinata per cercare di calmare la lite, ma ha ottenuto l'effetto opposto. Si è trovata coinvolta nella discussione e alla fine ne è uscita pure con un occhio nero.

"Fai il camorrista con me?". Calci e pugni in faccia davanti a tutti: orrore e violenza in spiaggia per un ombrellone | Video-choc

Il litigio tra le due donne, in realtà, ha preso una brutta piega quando Emma Clay ha iniziato a riprendere la scena con il telefono. Per strapparle il cellulare dalle mani, infatti, la signora O'Donoghue ha improvvisamente lanciato un'estremità del guizaglio verso la signora Clay, prendendola in piena faccia, prima di fuggire a bordo del suo furgone.

"Ti faccio fuori": lo straniero con la mazza da baseball scatena il panico in spiaggia ad Ancona: immagini choc | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.