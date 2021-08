Scauri, "fai il camorrista con me?". Calci e pugni in faccia davanti a tutti: orrore in spiaggia per un ombrellone | Video-choc

06 agosto 2021 a

Sulla spiaggia di Scauri, in provincia di Latina e al confine con la Campania, si è scatenata una rissa sconcertante e molto violenta. Due persone, come si vede nel video pubblicato dal quotidiano locale Edizione Caserta, dopo una discussione hanno iniziato a scontrarsi prendendosi a calci e a pugni in faccia davanti a tutti gli altri bagnanti.

Nel filmato, fatto da qualche testimone, si vede uno dei due che aggredisce l'altro prima colpendolo con una sedia e poi prendendolo a calci e a pugni. La lite, che è avvenuta sulla spiaggia libera, è stata ripresa da altri turisti lì presenti. Non si sa con certezza quale sia stata la causa della rissa, ma è possibile che i due abbiano litigato e si siano picchiati per il posto in spiaggia. A un certo punto un signore ha gridato all'altro: "Vulisse fa ‘o camorrista cu me? (Vorresti fare il camorrista con me?)".

Pare, inoltre, che nel corso della lite una donna abbia anche chiesto aiuto per sedare la lite, urlando e pregando i passanti di intervenire. Nessuno, però, si sarebbe fatto avanti. E qualcuno, addirittura, piuttosto che riportare la situazione alla normalità, ha preferito riprendere tutto.

