Afghanistan, l'inglese entra a Kabul e poche ore dopo arrivano i talebani: incubo a occhi aperti, che fine ha fatto

Aveva digitato su Google "città più pericolose da visitare" e alla fine la sua scelta era ricaduta su Kabul. Peccato che questo studente inglese di 22 anni, Miles Routledge, abbia scelto il momento più sbagliato per partire alla volta dell'Afghanistan. Il ragazzo, che studia fisica alla Loughborough University del Regno Unito, è sbarcato a Kabul il 13 agosto, proprio mentre i talebani acceleravano l'avanzata verso la capitale. Un'escalation che l'inglese non si aspettava. Tant'è che prima di partire aveva detto: "Tanto si dice che i talebani non arriveranno prima di un mese".

Sui social, dove lui ha documentato tutta la "vacanza", lo hanno definito "idiota" per aver messo a rischio la propria vita. Nonostante questo, però, Miles - che, come riporta il Messaggero, gestisce anche una pagina di meme su Facebook e si vanta di avere un titolo nobiliare acquistato online - ha continuato a postare foto e racconti tra l'ironico e lo spavaldo. Quando, poi, la situazione a Kabul è improvvisamente cambiata, anche lui si è accorto di essersi messo nei guai.

E così prima ha comprato un velo per nascondere la sua identità e poi ha fatto il giro delle ambasciate in cerca di aiuto. Peccato però che fossero già tutte chiuse. In ogni caso, alla fine è riuscito a "salvarsi" arrivando in un rifugio delle Nazioni Unite insieme ad altri stranieri. Lì ha fatto una diretta su Twitch per dire agli utenti "di non essersi pentito della partenza". Nelle scorse ore è sbarcato negli Emirati Arabi: "Ecco il lieto fine: sono atterrato a Dubai grazie alle brillanti persone nell’esercito britannico. Tutto al sicuro", ha scritto. La sua prossima meta? La Corea del Nord.

