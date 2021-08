Maddie McCann, nuovi dettagli sulla bimba inglese sparita: "Nel covo del pedofilo". Dove l'ha portata, come l'ha finita

21 agosto 2021 a

Svolta clamorosa nelle indagini sulla scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di 3 anni di cui si sono perse le tracce nel 2007 mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo. Adesso la polizia, che continua a investigare su l caso, sembra aver individuato il luogo in cui sarebbe stata tenuta prigioniera la piccola per diverso tempo. Come riporta in esclusiva il Mirror, gli inquirenti continuano a sostenere la tesi di un pedofilo rapitore, nello specifico Christian Brueckner, che avrebbe tenuto nascosta Maddie in un appartamento alla periferia di Braunschweig, in Germania.

Secondo le forze dell'ordine, si tratterebbe di uno scantinato costruito abusivamente qualche metro sotto terra e abbandonato poi da Brueckner con grande fretta dopo aver scoperto che la polizia era sulle sue tracce. L'uomo finito sotto la lente degli inquirenti è già stato accusato in passato per crimini sessuali su minori. E ormai da qualche mese sembra sia coinvolto anche nel caso Maddie.

La procura tedesca, tra l'altro, ritiene che Brueckner possa essere un rapitore e pedofilo seriale, responsabile della scomparsa di altri minori. Tra questi Inga Gehricke, scomparsa a 5 anni in Germania; André Hasee, scomparso a 6 anni in Algarve; Carola Titze, uccisa a 16 anni nelle Fiandre nel 1996. Una quantità di casi che metterebbe in guai seri il presunto colpevole. Per ora, comunque, si tratta solo di ipotesi.

