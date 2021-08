La segretaria e il video impressionante: "Schiacciata e trafitta", cosa sta per accadere alle sue spalle

22 agosto 2021 a

Salva per questione di secondi. Su Instagram sta circolando un video, impressionante, datato 2018 e ripreso anche in homepage da Dagospia: una segretaria, ignara di quello che sta per succederle, è tranquillamente seduta alla scrivania della reception nel suo ufficio. A un certo punto si alza per sbrigare delle pratiche e alle sue spalle, dalla vetrata sulla strada, si scorge un ombra. Questione di pochi secondi e la postazione vuota della donna viene letteralmente travolta e demolita.

La finestra infatti viene sfondata da un cervo imbizzarrito e terrorizzato, in fuga dalle auto e in preda al panico. La bestia plana sulla sedia: se la segretaria fosse rimasta al suo posto un paio di secondi in più, sarebbe stata schiacciata dal cervo o trafitta dalle sue corna. L'animale poi continua la sua corsa nel corridoio dell'ufficio per poi uscire, molto più tranquillamente, da una porta di servizio. Sospiro di sollievo per lui, ma soprattutto per la signora.

