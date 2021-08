Coronavirus, gli Europei di calcio "presentano il conto". Stadi pieni, tifosi in piazza: l'aumento (impressionante) di contagi

22 agosto 2021 a

Gli Europei di calcio e gli assembramenti di Wembley "presentano il conto". Sono pesanti i dati di uno studio britannico sull'effetto del pubblico negli stadi a luglio, con aumento sostanziale dei contagi da Coronavirus. Certo, è pur vero che secondo il professor Palù il Covid sta diventando "endemico". In altre parole: il virus si sta sì diffondendo in maniera più rapida, ma sta contemporaneamente diventando meno potente, perché ha tutto l'interesse a non uccidere, per potersi riprodurre. Ma bisogna mantenere la guardia alta.

La ricerca, citata dal Fatto quotidiano, è quella condotta dall'agenzia governativa Public Health England che ha certificato come gli Europei di calcio in Inghilterra, tra persone assembrate dentro ma soprattutto fuori dagli stadi abbiano "generato un significativo rischio per la salute pubblica, anche quando la nazionale ha giocato all'estero". Sarebbe proprio il calcio il problema, con i tifosi abbracciati in atteggiamenti molto conviviali. Lo studio infatti non ha tracciato un simile aumento di casi tra chi ha seguito nello stesso periodo altri eventi "aggreganti", come il torneo di Wimbledon di tennis, gli Internazionali di cricket, il Royal Ascot, gli Open di Golf e il festival musicale Download.

Complessivamente, scrive il Fatto, "le autorità inglesi hanno individuato 9.400 casi di Covid dovuti alle partite giocate dalla nazionale inglese a Wembley dal 13 giugno all'11 luglio, periodo in cui il Regno Unito passò da un'incidenza settimanale di 43,5 contagi ogni 100mila abitanti a 543,3". Numeri comunque "ampiamente sottostimati, poiché relativi solo al tracciamento dei sintomatici, mentre "una grossa quota di casi, specialmente nei più giovani, sono asintomatici, contando anche che all'11 luglio l'80% della popolazione over 50 era completamente vaccinata contro meno del 30% di quella under 40". Minore l'incidenza in impianti com quello di Wimbledon (881 casi su 300mila spettatori complessivi e impianti pieni al 100%), 376 agli Internazionali di cricket, 164 agli Open di golf, 81 al Download Festival, 50 al Royal Ascot.

