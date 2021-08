Afghanistan, donna partorisce sul volo Usa ma rischia di morire: la mossa disperata del pilota per salvarle la vita

22 agosto 2021 a

a

a

Attimi di panico sull’aereo militare Usa impegnato nelle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. Una donna afgana ha partorito tra i numerosi e increduli passeggeri del C-17 Globemaster dell'Us Air Force. La giovane, come si legge in una nota ufficiale della compagnia, è entrata in travaglio durante il volo verso la base aerea di Ramstein in Germania da una base di sosta in Medio Oriente non meglio precisata. Si trovavano, per la precisione, a oltre 8.500 metri di altezza.

"Precettate pure le compagnie aeree civili". Pentagono, la situazione precipita: "Misure estreme" all'aeroporto di Kabul

La situazione è degenerata quando l'afgana ha iniziato ad avere complicazioni. Per provare ad aiutarla allora il pilota è sceso di quota, così da aumentare la pressione dell'aria nell'aereo. Una manovra che, secondo il Mobility Command, responsabile degli aerei da trasporto strategico, le avrebbe salvato la vita.

"Al governo insieme con i talebani". Kabul, scenario inimmaginabile: chi è quest'uomo

Subito dopo l'atterraggio in Germania, il personale medico è salito a bordo e ha assistito la donna nel parto. La bambina alla fine sarebbe nata nella stiva dell'aereo, come riporta la nota ufficiale. La neo mamma, invece, è stata poi ricoverata in un ospedale vicino. Entrambe sono in buone condizioni. Mamma e figlia sono tra gli oltre 2.000 sfollati che da venerdì sera sono giunti alla base aerea americana in territorio tedesco, trasformata in punto di transito per gli evacuati da Kabul. Mentre in migliaia restano ancora bloccati in prossimità dello scalo afgano, in attesa di un passaggio sicuro verso altri Paesi.

"I talebani stanno rapendo i bambini". Afghanistan, oltre la guerra civile: terrificante indiscrezione dall'Inferno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.