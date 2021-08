Afghanistan, le sparano addosso: come reagisce la giornalista a Kabul, al centro dell'orrore talebano

23 agosto 2021 a

Ha mostrato un immenso coraggio Sumaira Khan, la giornalista pakistana che all'aeroporto di Kabul ha continuato a fare il suo lavoro anche con raffiche di spari attorno. Allo scalo afgano della capitale, infatti, regna il caos ormai da una settimana: migliaia di persone si accalcano cercando in tutti i modi una via di fuga dall'inferno talebano. Come mostra un video pubblicato sui social, la reporter mostra sangue freddo anche quando tutti quelli vicino a lei iniziano a scappare per via degli spari.

La giornalista, poi, ha pubblicato altri filmati in cui si vede una folla disperata che tenta di scappare e, allo stesso tempo, cerca di scansare i proiettili sparati dai talebani. Nel frattempo in Afghanistan diventa sempre più difficile lavorare come giornalisti, soprattutto se si è donne. Emblematico il caso di una reporter della tv di Stato afgana, che è stata letteralmente cacciata dalla redazione. Ha raccontato che i talebani le hanno detto: "Il regime è cambiato, vai a casa".

Il lavoro "sul campo" era diventato troppo complicato anche per Clarissa Ward, la giornalista americana della Cnn rimasta fino a pochi giorni fa in Afghanistan e poi costretta a partire. Virale sui social il video in cui la si vede camminare tranquillamente tra i talebani finché non viene aggredita. A un certo punto del filmato, si vede anche uno di loro che le intima di coprirsi il volto con il velo.

