Emmanuel Macron e Brigitte, "tutto il tempo a pomiciare come adolescenti". Eliseo, viene giù tutto

I segreti più privati di Emmanuel Macron e Brigitte spiattellati in un libro, Tant qu'on est tous les deux, firmato dalla scrittrice Gaël Tchakaloff. Un caso, in Francia: il presidente e la prémière dame vengono dipinti come "una coppia simbiotica, nella quale non è chiaro dove finisce uno e comincia l'altro". Il titolo è tutto un programma, traducibile in italiano come "Purché stiamo insieme". L'amore prima della politica, prima dell'Eliseo. Romanticismo spinto che inquieterà un po' gli avversari politici del leader di En Marche e chi si aspetta dal Capo dello Stato testa e cuore tutti dedicati al Paese, 24 ore su 24.

Tchakaloff ha frequentato per 5 anni la coppia più famosa di Francia. Era diventata amica di Brigitte, ma quando le ha annunciato l'intenzione di scrivere questo libro ha fatto rompere il rapporto: "Ti ho spiegato che il mio libro avrebbe parlato di voi due, e non solo del Presidente, perché mi sembrava impossibile scrivere su di lui senza scrivere su di te - ha spiegato l'autrice rivolgendosi a Brigitte -. Non lo hai sopportato. Le tue parole fredde, definitive, hanno interrotto il nostro scambio". Dal libro di 25o pagine emerge come per ogni decisione di Macron la parola definitiva sia quella della moglie, sua ex professoressa di 24 anni più grande di lui, oggi sua principale consigliera politica.

Una delle testimonianze per choccanti è quella di un amico, Gaspard Gantzer: "Una sera vedo arrivare questa donna che dimostra meno dei suoi anni ma è nettamente più grande di Emmanuel, e quel che è incredibile è che si comportano come adolescenti, stanno tutto il tempo a pomiciare, si tengono per mano". C'è poi la testimonianza anche della madre di Macron, Françoise Noguès. "Emmanuel prima o poi si lancerà nella scrittura, credo che cambierà strada. Non è il tipo da fare conferenze politiche in giro per il mondo. A 27 anni non sapeva che cosa avrebbe fatto nella vita, e oggi (a 43, ndr) penso che sia uguale". Non il massimo, a pochi mesi dalle presidenziali.

