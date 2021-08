Harry, il retroscena: umiliato dalla famiglia reale davanti ai soldati. "Dieci anni nell'esercito e mi trattano così?"

26 agosto 2021 a

a

a

Uno sgarro senza precedenti quello che Harry è convinto di aver subito dalla sua famiglia: si tratta del no ricevuto dai reali sulla possibilità di far deporre una corona di papaveri da lui ordinata per il Remembrance Sunday 2020. Cioè per la giornata della commemorazione dei morti britannici nelle guerre. La corona, dopo il veto di Buckingham Palace, sarebbe ancora adesso conservata in una scatola. “Dieci anni di servizio e un impegno a vita per la comunità militare ed è stato trattato così dalla sua famiglia”, ha spiegato una fonte a Omid Scobie e Carolyn Durand, gli autori della biografia non autorizzata dei Sussex, "Finding Freedom".

"Mutuo e cene da asporto". Harry e Meghan, tracollo finanziario: tam tam impazzito da Santa Barbara

La delusione del secondogenito di Carlo e Diana, insomma, sarebbe stata tanta. Tra l'altro, dopo il divorzio dalla Famiglia Reale, la cosiddetta Megxit, la Regina Elisabetta ha revocato a Harry e Meghan anche tutti i titoli militari e altri di patroni di una serie di attività, che "sono tornati alla Casa Reale per essere distribuiti tra gli altri familiari". Nel libro rivelazione sui Sussex, poi, si parla anche dei funerali di Filippo.

"Il circo di Meghan Markle". Razzismo a Buckingham palace? Nuove pesantissime indiscrezioni

Pare che i reali abbiano tirato un sospiro di sollievo di fronte alla mancata partecipazione della Markle alle esequie, perché "non volevano un circo" o, come avrebbe detto una fonte senior, che "la Duchessa facesse spettacolo". L'ex attrice americana, infatti, non ha potuto partecipare ai funerali del nonno di Harry perché incinta. Il medico le avrebbe sconsigliato di volare verso il Regno Unito, cosa che i Royal avrebbero apprezzato moltissimo.

Video su questo argomento Meghan Markle e Kate Middleton, "le conversazioni segrete". Gola profonda: "Che cosa so su loro due"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.