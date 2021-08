Topi giganti in casa, "attaccano e feriscono anche grossi cani". Si rischia l'invasione

26 agosto 2021 a

Centinaia e centinaia di roditori giganti, che possono raggiungere anche il metro e mezzo di lunghezza e un peso fino a 60 chilogrammi, stanno facendo tremare l'Argentina. Questo tipo di topi sta diventando, soprattutto per i residenti di un elegante quartiere immerso nel verde della campagna di Buenos Aires, un vero incubo. Questi giganteschi roditori, a metà tra i topi e i cinghiali, possono anche attaccare, e ferire, cani di grossa taglia.

Negli ultimi mesi, si è registrato un numero sempre più alto di carpinchos (detti anche capibaras), i roditori più grandi conosciuti al mondo, nell'elegante e lussuoso quartiere residenziale di Nordelta. L'invasione è dovuta alle temperature sempre più calde, all'urbanizzazione e alla mancanza di spazi verdi, in cui questi giganteschi roditori, erbivori, sono soliti procacciarsi il cibo.

In molti casi, i carpinchos si avventurano all'interno dei giardini, distruggendo la vegetazione e i cassonetti della raccolta differenziata. Pur non essendo carnivori, possono attaccare altri animali se si sentono minacciati. "Hanno quasi ucciso il mio cane, ora è ferito e traumatizzato, non vuole più neanche uscire di casa", ha raccontato uno degli abitanti. In molti hanno chiesto alle autorità di intervenire e adottare misure di contenimento, ma non si tratta di un problema di facile soluzione. Quello che rende complicato l'intervento è la difficoltà che comporterebbe la cattura e lo spostamento di questi enormi animali, che comunque andrebbero ad invadere un altro habitat naturale e costituire una minaccia per altre specie. Come se non bastasse, l'invasione delle strade da parte dei carpinchos costituisce un pericolo anche per gli automobilisti. Senza un radicale intervento, tuttavia, il numero degli esemplari, ogni anno, rischia di aumentare dalle due alle sei volte.

