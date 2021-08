Barcellona, uccide il figlio di 2 anni in hotel e poi scappa: cosa hanno trovato in camera, scena terrificante

27 agosto 2021 a

a

a

Ha ucciso il suo bambino di 2 anni per fare un "dispetto" alla moglie da cui si stava separando: è successo a Barcellona. L'uomo, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, 44 anni, avrebbe commesso il brutale ed efferato delitto nella camera di un hotel. Ma sarebbe scappato subito dopo. In alcuni video ripresi dalle telecamere di sicurezza e diffusi sui social, lo si vede mentre fugge dall'hotel Concordia della città iberica.

Venezia, il 70enne ci prova con una signora in campeggio. Rissa tragica: com'è morto

Attualmente è ricercato dalla polizia della Catalogna come presunto autore dell'omicidio. La radio Cadena Ser, citata da Today.it, riporta che la madre del bambino - prima del ritrovamento del corpo - aveva chiamato la polizia per avvertire che l'uomo - dal quale si stava separando - era andato via portando il piccolo con sé e dicendole che si sarebbe "pentita" della decisione di lasciarlo.

Purtroppo, però, quando gli agenti della Guardia Urbana di Barcellona sono giunti sul posto, hanno trovato il bimbo all'interno della stanza 704, al settimo piano dell'hotel, già privo di sensi e con la faccia violacea. A quel punto sono state attivate immediatamente quattro ambulanze del Sistema di Emergenza Sanitaria, che hanno cercato di rianimare il minore, senza però riuscirci. Nelle immagini della videosorveglianza, inoltre, si vede l'uomo anche mentre percorre il corridoio del suo piano d'albergo in modo guardingo. Poi lo hanno ripreso mentre saltava oltre il recinto della piscina per fuggire.

Tiziana Cantone senza vita per il video hard. "Fu omicidio", la perizia ribalta tutto: cos'hanno trovato sul suo corpo 5 anni dopo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.