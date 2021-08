Afghanistan, i veri autori della carneficina? "Gli americani, sparavano dalle torri": la testimonianza che imbarazza Biden

28 agosto 2021 a

“Molte delle persone morte nell’attentato all’aeroporto di Kabul sono state uccise dai soldati americani”. È l’indiscrezione choc che arriva dalla Bbc, che ha ascoltato alcuni testimoni diretti: i militari degli Stati Uniti avrebbero sparato alla calca e nella confusione seguita all’attacco del kamikaze dell’Isis, avvenuto nei pressi di uno degli ingressi dell’aeroporto.

“Ho visto militari americani e dietro di loro militari turchi. Gli spari arrivavano da lì, dalle torri”, ha raccontato il fratello di una delle oltre 200 vittime, un tassista afghano che era arrivato da Londra per cercare di salvare la sua famiglia dalla furia dei talebani. La Bbc ha provato a contattare il Dipartimento della Difesa americana, che però non ha risposto alla richiesta di rilasciare un commento su queste testimonianze pesantissime. Il fatto che non siano arrivate smentite getta ombre su quanto accaduto all’aeroporto di Kabul.

Nel frattempo negli Stati Uniti è stata dichiarata “allerta massima” perché si temono attacchi terroristici sul territorio americano sulla scia dell’evacuazione dell’Afghanistan e dell’attentato a Kabul. “È in corso un approfondito screening di chi entra”, ha fatto sapere John Cohen, capo dell’intelligence del Dhs. In particolare gli Stati Uniti temono l’infiltrazione di cellule dell’Isis o di Al Qaeda nel processo di evacuazione in Usa di profughi afghani.

