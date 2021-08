Variante Delta, il capo dei no mask americani sta morendo di Covid: "Con cosa ha provato a curarsi"

28 agosto 2021 a

Caleb Wallace si è fatto conoscere come “capo” dei no mask americani. Ovviamente contrario alla vaccinazione, l’uomo di trent’anni e padre di tre figli si trova da tre settimane costretto a lottare tra la vita e la morte. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo: contagiato dal Covid, si trova attaccato a un respiratore, con i suoi polmoni che sono ridotti malissimo a causa della fibrosi.

Sua moglie Jessica, che tra l’altro è in attesa del quarto figlio, ha fatto sapere che suo marito è “aggrappato alla vita”. Quando ha sviluppato i primi sintomi, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi al tampone e non ha voluto neanche consultare il medico. Informatosi come troppe persone su social e internet riguardo a fantomatiche cure domestiche, il 30enne ha gradualmente aggravato la sua situazione: ha iniziato a usare vitamina C, zinco, aspirina e ivermectina. Quest’ultimo è un farmaco antiparassitario erroneamente descritto da alcuni siti di bufale come un buon trattamento contro il Covid: nulla di più falso, si usa per gli animali.

La moglie, che è contraria alle posizioni negazioniste del marito, è stata costretta ad organizzare una colletta per pagare le spese mediche e ha chiesto scusa a nome del 30enne per i danni che ha procurato alla società con le sue false informazioni. La speranza è che possa farcela per testimoniare quanto sia stupido combattere il vaccino, quando è l’unico alleato contro il vero nemico, che è il Covid. “Caleb non ha più molto tempo, non posso nemmeno parlare con lui”, ha dichiarato la moglie sui social.

