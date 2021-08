Afghanistan, come campa l'ex ministro. Costretto a fuggire in Germania, fine umiliante

28 agosto 2021 a

Il futuro delle migliaia di profughi afghani in fuga dai talebani- l'Onu parla di almeno mezzo milione di persone in movimento nel 2021 - può riservare delle sorprese. Ne sa qualcosa Sayed Sadaat, ex ministro delle comunicazioni nel governo afghano che nel 2018 ha lasciato l'incarico (per problemi con l'ex presidente Ghani) e lo scorso dicembre si è trasferito in Germania nella speranza di un futuro migliore.

Ora, racconta The Telegraph India, è uno dei tanti fattorini che fanno consegne in bicicletta nella città di Lipsia. Alcuni famigliari rimasti a casa lo hanno criticato per aver accettato un lavoro del genere dopo aver servito nel governo per due anni. Ma per lui ora, un lavoro è un lavoro: «Non ho nulla di cui sentirmi in colpa», ha detto il 49enne con doppia cittadinanza britannico-afghana.

