Joe Biden dorme in mondovisione mentre il premier israeliano gli parla: il video che imbarazza il mondo

30 agosto 2021 a

a

a

"Buonanotte America". Franco Bechis in prima pagina sul Tempo sceglie la foto di un Joe Biden clamorosamente addormentatosi in mondovisione per illustrare la situazione, drammatica, alla Casa Bianca. Quella immagine "è lo specchio degli Stati Uniti di oggi", accusa polemicamente il direttore del quotidiano romano. Nel caos di questi giorni, con l'Afghanistan che brucia, Washington che piange 13 soldati morti e trema per nuovi probabili attentati dell'Isis, la stampa ha trascurato quanto accaduto poche ore fa, durante il primo incontro ufficiale tra il presidente e il nuovo premier israeliano Naftali Bennet. Incontro gravido di conseguenze future: Biden ha appoggiato in pieno la posizione israeliana contraria alle ambizioni nucleari dell'Iran, e il dossier Medio Oriente si arricchisce di un'altra, potenziale grana mondiale.





Il momento imbarazzante arriva quando Bennet ha iniziato a recitare in ebraico un versetto di Isaia che avrebbe dovuto spiegare la storia e l'essenza stessa di Israele. "È stato proprio durante quelle citazioni che Biden prima ha chiuso gli occhi come stesse meditandone la profondità e poi chiaramente ha avuto un colpo di sonno - sottolinea Bechis -. Tutto il resto del discorso del premier israeliano è avvenuto con l'interlocutore a palpebre chiaramente serrate. Bennet se ne è accorto sorridendo e ha chiuso con grande lentezza e tono della voce più forte il suo discorso provando a svegliare il presidente Usa ed evitare ogni imbarazzo, sillabando rumorosamente un «Grazie, signor Presidente. Non vedo l'ora di lavorare con voi ora e per molti anni a venire. Grazie!".

Il giornalista spietato fa crollare Biden: mani sulla bocca, poi balbetta. Il dramma del presidente in diretta | Video





In sala a quel punto l'imbarazzo generale è stato evidente, con qualche secondo di "vuoto" prima che Biden ridestato dall'interlocutore rispondesse impacciato: "Bene, grazie. Mi stai dando credito, ma gran parte di questo dovrebbe essere riservato a Barack Obama... A lui spetta ogni merito...". "Frase che da chissà cosa è nata - sibila Bechis -, ma immaginiamo dagli abissi del sonno profondo in cui il povero Joe era per qualche istante piombato. Buonanotte, America. Quel video di Sleeping Joe ("Joe morto di sonno", come perfido lo chiamava Donald Trump in campagna elettorale) ha fatto il giro del mondo in poche ore mutando forme e ingigantendosi come accade sul web". Un disastro utilizzato anche dal mondo arabo, secondo cui "Biden si addormenta sugli ebrei".

Video su questo argomento Joe Biden e Israele, il patto: "Mai l'atomica all'Iran". Nuovo fronte, tensione mondiale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.