Afghanistan, Beheshta Arghand, la giornalista di Tolo News lascia Kabul: "Temo i talebani"

Il volto femminile di Tolo News, Beheshta Arghand, ha rinunciato a proseguire il suo lavoro di giornalista e ha deciso di lasciare Kabul, secondo quanto riporta un articolo della Cnn. Due settimane fa la reporter aveva fatto parlare i media di tutto il mondo con la sua intervista a un alto esponente talebano e anche perché il primo notiziario del Paese aveva riportato una donna a condurre sul suo schermo. Non solo. Due giorni dopo quella intervista la Arghand aveva fatto un altro scoop, riuscendo a intervistare Malala Yousafzai, l'attivista pakistana e premio Nobel sopravvissuta nel 2012 a un tentato omicidio da parte dei talebani pakistani.

La Arghand stava cercando di continuare a svolgere la sua professione ma il suo lavoro è stato sospeso: ha deciso di lasciare l'Afghanistan facendo riferimento ai pericoli che stanno affrontando i giornalisti e l'intera popolazione. In un messaggio inviato alla Cnn via WhatsApp, infatti, Arghand ha ammesso: "Ho lasciato il Paese perché, come milioni di persone, temo i talebani".

Da parte sua, il proprietario di ToloNews, Saad Mohseni, ha commentato che il caso di Arghand è emblematico della situazione in Afghanistan: "Quasi tutti i nostri noti reporter e giornalisti se ne sono andati", ha detto Mohseni all'emittente Usa. "Stiamo lavorando come matti per sostituirli con nuove persone". Fare il giornalista è diventato un mestiere troppo pericoloso a Kabul. Soprattutto per le donne.

