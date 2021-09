Afghanistan, si aggrappa all'aereo per fuggire dai talebani: chi era il giovane caduto in volo

02 settembre 2021 a

Fada Mohammad era un giovane dentista che cercava di fuggire dai talebani in Afghanistan. E' morto aggrappandosi alle ruote di un aereo militare americano durante il decollo. La sua storia è stata raccontata dal Washington Post. Il viaggio drammatico inizia quando il 15 agosto dice al padre che Canada e Stati Uniti stavano portando via, in aereo, chiunque volesse lasciare l’Afghanistan. Fada aveva 26 anni, era nato quando i talebani presero il potere a Kabul per la prima volta. Subito dopo la laurea ha aperto una clinica con un amico. Aveva in programma di sposarsi e aveva chiesto un mutuo.

Il sito formiche.net racconta quel tragico giorno, quando i piloti, viste le centinaia di persone che circondavano il velivolo e le precarie condizioni di sicurezza, hanno scelto di ri-decollare. Non accorgendosi che alcuni erano rimasti aggrappati al carrello. "In quell’agitazione generale, se l’aereo si fosse fermato ci sarebbero state anche più vittime e problemi”, racconta Andrew Inman, ex pilota della British Royal Air Force.

"La caduta di Fada rappresenta il prezzo che hanno pagato gli afgani in quest’estate che passerà alla storia. Resteranno per sempre le scene diffuse sui social network della folla che si accalcata nell’Aeroporto Internazionale Hamid Karzai, ma anche gli arrivi nei Paesi di destinazione", scrive sempre formiche.net.

