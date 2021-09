Principe William eroico, la fuga da Kabul: come salva il suo compagno di militare, talebani fregati

03 settembre 2021 a

Si erano conosciuti durante l'accademia militare e ora, con la caduta di Kabul, il principe William ha voluto aiutarlo a scappare. Secondo quanto riporta il Telegraph il duca di Cambridge è intervenuto personalmente per salvare dai talebani l'ufficiale afghano che era con lui a Sandhurst e portare lui e la sua famiglia al sicuro in Gran Bretagna.

L'ufficiale, in Afghanistan, aveva anche lavorato a stretto contatto con le truppe britanniche e ora sia lui che la sua famiglia si trovavano in serie difficoltà proprio per il suo ruolo di collaboratore con gli "occidentali". Dopo che William è riuscito a metterlo in salvo, l'ex paracadutista maggiore Andrew Fox, ha affermato che l'intervento del principe William è "pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell'esercito in termini di valori. Io stesso ho avuto 2 Para per precipitarmi tra la folla e prendere qualcuno per me".

Non solo. Continua l'ex parà: "È pienamente in linea con ciò che ci viene insegnato nell'esercito in termini di valori, lealtà, rispetto per gli altri, tutte quelle cose buone. Siamo addestrati per aiutare dove possiamo. La situazione era così caotica ed era così, francamente, mal gestita, che le persone avrebbero fatto tutto il possibile per uscirne".

