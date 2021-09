Monica Lewinsky, forma fisica pazzesca a 48 anni: com'è oggi 26 anni dopo lo scandalo che ha travolto Bill Clinton

03 settembre 2021 a

a

a

La "rinascita" di Monica Lewinsky. Negli anni 90 l'ex stagista della Casa Bianca mise nei guai l'allora presidente americano Bill Clinton per lo scandalo politico-sessuale più famoso della storia: il rapporto orale nella Stanza ovale che per poco non portò alla defenestrazione del leader democratico, che aveva negato la relazione extraconiugale e che dunque venne accusato di aver mentito al Paese. Alla fine, Clinton se la cavò con la formula delle "relazioni fisiche improprie", che escludevano i "rapporti sessuali" propriamente detti. Certo, ci ha quasi rimesso il matrimonio (Hillary Clinton, umiliata a più riprese, ha tenuto duro consapevole forse che il suo turno sarebbe poi arrivato) e di certo ha compromesso la sua fama politica. Di Clinton, tutti ricorderanno i guai erotici più che le decisioni dal Capo dello Stato.

Roba epocale: durante il primo discorso di Biden presidente, Bill Clinton beccato così. Sconvolgente | Guarda

Ora, 26 anni dopo il sex-scandal (nel 1995 lei aveva 25 anni, lui 49), l'ex cicciottella Monica è diventata una splendida 48enne ed ha conquistato tutti alla prima di Impeachment: American Crime Story, la serie tv di cui è produttrice e che racconta appunto quella peccaminosa storia.

Nei suoi panni ci sarà l'attrice Beanie Feldstein, mentre Clive Owen impersonerà Clinton. Davanti alle telecamere e ai fotografi, la Lewinsky è apparsa in gran forma, trucco e parrucco da star, abito floreale molto sensuale.



E occhio, perché nella serie tv ci sarà spazio per un'altra donna con cui Clinton avrebbe avuto rapporti intimi controversi: Paula Jones (l'attrice Annaleigh Ashford), che aveva accusato nel 1991 di molestie sessuali l'allora candidato alla Casa Bianca quando quest'ultimo era governatore dell'Arkansas.

Bomba Lewinsky su Bill Clinton: "Voleva fare sesso a tre" Orge e giocattoli erotici, lettere d'amore, la gravidanza interrotta e il nomignolo con cui Bill chiamava la moglie: "pesce freddo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.