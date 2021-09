Afghanistan, il terrificante video dei talebani: "Ecco come vi ammazziamo". Calci, pugni e raffiche di proiettili

04 settembre 2021 a

Neanche il tempo di cacciare gli americani dall'Afghanistan che i talebani hanno già iniziato a mandare in onda i video di propaganda sulla tv di Stato. In alcuni filmati si vede una parata di armi, giubbotti per attacchi suicida e bombe; in altri invece ci sono i combattenti che, in maniera bizzarra e maldestra, danno prova delle loro tecniche e delle loro abilità. Inoltre, mentre le immagini scorrono, si sente una voce fuori campo che presenta "l’industria militare dei mujaheddin" per "distruggere i veicoli ordinari e blindati del nemico".

La processione, come riportato dal Daily Mail, si è svolta a Kandahar davanti ai leader talebani, che sono rimasti seduti a guardare spettacolo in uno stand improvvisato. Il tutto è durato circa 40 minuti. Gli "studenti coranici", poi, hanno anche pubblicato un altro video di propaganda in cui combattenti jihadisti si esibiscono nelle arti marziali e in altre tecniche di combattimento.

Nel filmato li si vede mentre sfondano tavole di legno a calci, distruggono oggetti in ceramica a pugni e mettono in scena intense scene di combattimento di karate. E non è tutto: nei filmati, diffusi dai leader talebani sui social, si vedono anche altri combattenti esercitarsi con le armi da fuoco.

