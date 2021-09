Matrimonio, choc al banchetto: suocera tenta di avvelenare la sposa coi dolcetti, finisce in disgrazia

04 settembre 2021 a

Una vicenda incredibile raccontata da una wedding planner, Calie, celebre su Tik Tok e di 25 anni. Un racconto-choc, direttamente da un matrimonio che lei aveva organizzato. Il punto è che nel bel mezzo del banchetto nuziale la madre dello sposo ha provato ad avvelenare la nuora con dei dolcetti al cocco. La Callie non ha aggiunto dettagli sul luogo in cui si avvenuta la vicenda, ma ha spiegato che dopo che la suocera è stata smascherata, alle nozze si è scatenato il finimondo.

Il racconto è piovuto in un video dal titolo "Errore o Sabotaggio", in cui Callie ha raccontato come sia sembrato totalmente voluto il tentativo di mandare all'ospedale la sposa, provando a intossicarla con dei dolcetti al cocco: la ragazza ha una fortissima allergia all'ingrediente e tutti lo sapevano.

"Tutto era iniziato in modo assolutamente normale", ha spiegato la wedding planner. "Su tutti i documenti e le mie note relative allo sposalizio era infatti espressamente detto che la spossa soffrisse di 'una fortissima allergia al cocco' e ovviamente, per tanto, la pasticceria del banchetto nuziale aveva preparato una torta senza cocco. In modo che tutti potessimo star tranquilli".

Peccato però che all'ora dell'aperitivo, Callie abbia visto arrivare nella sala del ricevimento un vassoio di dolcetti. Al cocco, appunto. "Oh, io li ho ordinati! Volevo solo assicurarmi che tutti avessero abbastanza dessert!", ha spiegato la suocera. E dopo il taglio della torta, la suocera offre alla sposa il dolcetto: "Perché non ne provi uno?". A quel punto è intervenuto lo sposo: "Mamma, attenta, è allergica". Per fortuna, la ragazza non ha ingerito il dolce, ma nella sala è calato "un silenzio tombale", spiega Callie.

E ancora: "Lo sposo, diventato rosso in faccia, ha iniziato a urlare a sua madre: 'Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, questo è di una bassezza inaudita anche per te. Avresti potuto mandarla in ospedale e lei avrebbe potuto letteralmente morire in shock anafilattico". Insomma, un matrimonio finito in disgrazia.

