Nicolette Hahn Nima, l'avvocato vegetariano in prima linea per le mucche? Impensabile: ecco chi ha sposato

Che contrappasso, per Nicolette Hahn Niman. Si tratta di un avvocato ambientalista che a lungo nella sua carriera si è battuta contro l'inquinamento causato dalla produzione intensiva di carne negli Stati Uniti. Ovviamente, Nicolette è vegetariana. Lavorava a New York per l'organizzazione benefica di Kennedy Jr. Poi un giorno, nel bel mezzo di una passeggiata a Central Park ha conosciuto un contadino. Anzi, un allevatore di bestiame. E lo ha sposato: fu amore a prima vista.

Insomma, meglio non usare le parole "mai" e "per sempre". In questo caso soprattutto a tavola. Già, perché dopo il matrimonio, l'ex vegetariana si è convertita e ha iniziato a mangiare carne a volontà. Dopo le nozze, infatti, Nicolette si è trasferita nel ranch dello sposo: per 18 anni ha lavorato con lui tra le mucche destinate a diventare bistecche.

Ma in verità, ha resistito a lungo prima di conv ertirsi alla carne. La svolta risale a due anni fa: un morso al pezzo di un hamburger e quel sapore sublime. Risultato? Non ha più smesso di mangiare carte. E l'ex avvocatessa ambientalista ha anche messo a punto uno slogan per spiegare le ragioni della sua conversione: "It's not the cow, it's the how". Che significa: non è la mucca uccisa, ma come la allevi, insomma come la tratti quando è viva. Un pochino "paragura", la signora. Il punto, forse, è che la carne è squisita...

