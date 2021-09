Charlene di Monaco, paura per la figlia: Gabriella in sedia a rotelle dopo un piccolo incidente

12 settembre 2021 a

Anche la piccola Gabriella, figlia di Charlene di Monaco e il principe Alberto, deve fare i conti con un incidente. La figlia della coppia reale si è fatta male alla gamba. Lo dimostrano gli scatti pubblicati dalla mamma, ancora costretta in Sudafrica. Nelle immagini su Instagram si vede Gabriella in sedia a rotelle, sopra il commento di Charlene: "Passano un po' di tempo con la zia Sua Altezza Reale Carolina e i cugini all'annuale concorso per cani".

Eppure sulla frattura subita da Gabriella al Tempo non passa inosservato un dettaglio: "Sulle circostanze dell'incidente non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale dal Palazzo dei Principi di Monte Carlo", scrive il quotidiano romano. I sospetti però non terminano qui: "Il punto è che questi scatti sono immagini quasi stranianti.

Da una parte c'è Charlène, costantemente informata sulla vita dei suoi bambini però lontana migliaia di km e da mesi in lotta contro una grave infezione otorinolaringoiatrica, dall'altra c'è la figlia che avrà versato tutte le sue lacrime di dolore per l'infortunio e avrà trovato conforto tra le braccia del papà, ma non in quelle uniche e speciali della mamma". Tanti i pettegolezzi sulla lontananza della principessa da casa. Nonostante le rassicurazioni di Alberto qualcosa sembra non tornare. E sono tanti a credere che i due siano oramai ai ferri corti.

