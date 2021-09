Sud America, scopre il tradimento del fidanzato? Video choc: l'amante si cala dal balcone in intimo

13 settembre 2021 a

a

a

Una scena che ha dell'incredibile. In America del Sud una donna ha beccato in flagrante il fidanzato in compagnia di un'altra ragazza. A immortalare la scena un video ormai diventato virale. Qui si vede la malcapitata che, con passo agitato, si reca alla porta del presunto compagno. La donna, alquanto innervosita, bussa con enfasi. Nel frattempo, sentite le grida, i passanti si fermano a guardare l'accaduto. Poi la compagna entra in casa e l'uomo, mezzo nudo, esce dal balcone in compagnia di un'altra che in fretta e furia si cala dal balcone aiutati da chi ha assistito alla scena.

"Mi sento una mer***", poi il raptus erotico: Manuela fuori controllo, choc a "Temptation"

Sorpreso il tradimento in flagrante, l’uomo tenta di uscirne e l'amante tenta di nascondersi in uno scatolone che si trova in strada cercando di fuggire così alla vera fidanzata dell'uomo. Il finale però non è quello sperato per la coppia. La donna torna ben presto in strada e in pochi istanti si accorge della strana presenza sotto lo scatolone, ancora in biancheria intima.

Ma è davvero lui? Sì, clamoroso: Pier Ferdinando Casini beccato vestito così in pieno centro a Roma, si fermano tutti

Ed ecco che scatta l'inseguimento: la fidanzata che rincorre l'amante mentre quest'ultima tenta invano di coprirsi. Il filmato si interrompe prima che le due si incontrino. Rimane dunque un mistero come la storia sia andata a finire, anche se è possibile presumerlo.

Alberto di Monaco umilia Charlene. Lei in Sudafrica, sapete chi invita lui al gran ballo? Corna bollenti, le foto della vergogna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.