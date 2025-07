Puff Daddy si "salva", di cosa è stato giudicato "colpevole"

C'è la sentenza per Puff Daddy, il produttore discografico accusato di traffico sessuale: per tre capi d’accusa è stato giudicato non colpevole e per due si. In ogni caso, è stato assolto dalle accuse più gravi. In particolare, è stato dichiarato "non colpevole" per l’associazione a delinquere, il traffico sessuale riferito a Casandra Ventura, e il traffico sessuale riferito a Jane. Mentre è stato giudicato colpevole per induzione alla prostituzione nei confronti delle due donne. Dopo la lettura del verdetto, il rapper ha giunto le mani in preghiera e ha abbracciato i familiari presenti in tribunale, poi ha battuto il cinque al suo avvocato e ringraziato i giurati.

Intanto i legali di Sean Combs, vero nome del produttore, hanno chiesto la sua scarcerazione immediata. Se fosse stato giudicato colpevole degli altri tre capi, invece, Puff Daddy, 55 anni, avrebbe rischiato l’ergastolo. I dodici giurati - otto uomini e quattro donne - fino a qualche ora fa avevano raggiunto un accordo solo su quattro dei cinque capi d’accusa. Poi hanno trovato un'intesa. In totale, ci hanno messo 13 ore per giungere a un verdetto.