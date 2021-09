Ammazza mamma, papà e sorella: il killer di 15 anni pubblica le foto terrificanti della strage sui social

19 settembre 2021 a

Una storia di ordinario orrore che arriva dal Texas, Stati Uniti, dove un ragazzino di appena 15 anni ha ucciso tre membri della sua famiglia per poi pubblicare sui social le foto della strage. Quindi, l'adolescente si è ucciso quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel luogo dove si era nascosto.

Il killer si chiamava William Quince Colburn. Ha aperto il fuoco contro la madre Jana Colburn durante i festeggiamenti del suo compleanno, al padre William Colburn Jr e alla sorella Emma di 13 anni. La strage, spiega la polizia, è avvenuta all'interno di un camper parcheggiato nei pressi di un'area ricreativa nella contea di Arnsas. Gli agenti hanno capito che a compiere il folle gesto era stato il ragazzino proprio per le terrificanti immagini che aveva pubblicato su un gruppo social.

Nel post, il ragazzo anche minacciato di continuare la sua folle violenza in una scuola. La polizia lo ha però rintracciato mercoledì sera in un parcheggio: quando gli hanno intimato di uscire, lui a rifiutato. Così le forze dell'ordine erano pronte a fare irruzione, ma hanno sentito uno sparo e il tonfo di qualcuno che cadeva a terra: era Colbur III, morto suicida. Al suo fianco il corpo delle altre vittime. "Sono contento che siamo riusciti a trovarlo prima che potesse succedere qualcosa di peggio", ha spiegato il capo delle operazione. Già, il giovane killer, come detto, voleva proseguire la mattanza a scuola.

