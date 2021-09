No vax, "la verità sul vaccino". Delirio contro il siero, muoiono in tre settimane: tragica parabola di marito e moglie

21 settembre 2021 a

a

a

I no vax, marito e moglie, Dusty e Tristan Graham, sono morti di Covid a tre settimane di distanza, in Alabama, negli Stati Uniti, dove la coppia viveva. I due avevano un popolare canale su YouTube dove rivendevano oggetti vintage, e tra una vendita e l'altra avevano dichiarato in un video che il vaccino è "un attacco ai diritti umani". In altri filmati avevano espresso apertamente la propria posizione anti-vaccino, sostenendo di non avere nessuna intenzione di farlo. Dusty aveva pure sottolineato di essere riuscito a sopravvivere senza nell'ultimo anno.

"Lascio la Lega, ecco chi comanda qui". Donato, l'ultimo affronto della no vax: l'indiscrezione, dove andrà adesso

Una triste parabola per i due consorti come riporta il Mirror, Tristan è deceduta a causa del coronavirus circa un mese fa. Tre settimane dopo, è venuto a mancare Dusty, anche lui per Covid. "Sfortunatamente sono entrambi morti", ha scritto la figlia della coppia, Windsor Graham, su GoFundme, dove il padre aveva lanciato una raccolta fondi per chiedere aiuto, viste le esose spese mediche.

Era con il Papa, ora è positivo al Covid. Allerta in Vaticano, come si è contagiato l'arcivescovo Babjak

"Grazie per tutte le belle parole e per averci aiutato in questo momento difficile - ha scritto la figlia della coppia sulla piattaforma di crowdfunding nell'annunciare la morte di entrambi i genitori -. Useremo il denaro per pagare i funerali". Sarebbe bastato vaccinarsi.

"Informatevi, cos'è successo a certi miei amici". Generale Figliuolo a valanga sui no vax: ecco le vere conseguenze del Coronavirus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.