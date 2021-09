Generale Figliuolo contro i no vax: "Informatevi, cos'è successo a miei amici contagiati dal Coronavirus"

20 settembre 2021 a

Dopo gli appelli di Mario Draghi, arriva il rimprovero del generale Francesco Figliuolo. Destinatari: i no-vax. "Mi sento di fare un appello a chi è un po' diffidente e attende: informatevi, chiedete a medici e infermieri, a chi negli ospedali vede la sofferenza per il Covid - tuona durante la visita all'hub vaccinale di Villorba, in Veneto -. Abbiamo avuto oltre 130mila morti per Covid e ci sono persone che portano i segni del long Covid, ho amici che fanno una rampa di scale e hanno il fiatone. Vi dico di informarvi e di fare una libera scelta, nessuno vuole obbligare". Il commissario per l'emergenza coronavirus assicura di essere a favore della Costituzione e che tutti gli strumenti di democrazia non possono che andare bene.

L'estensione del Green pass anche ai lavoratori privati e pubblici potrebbe non bastare. Per Figliuolo "dobbiamo mettere in salvo chi è attorno a noi, non si può essere egoisti. In questo, i nostri giovani ci hanno dato una grande lezione: nella fascia 20-29 anni in pochissimo tempo abbiamo avuto il maggior numero di adesioni, i giovani sono corsi in massa a vaccinarsi". Intanto sono iniziate le somministrazioni delle terze dosi ai cosiddetti immunocompromessi. Un buon risultato ma che è solo un trampolino di lancio.

"Per quanto riguarda le ulteriori indicazioni per le dosi booster necessarie per chi ha bisogno del richiamo - come i nostri sanitari, gli over 80 o ospiti delle Rsa - ho parlato con il ministro Speranza. Nei primi giorni della settimana ci sarà una riunione ad hoc del Cts e arriveranno le indicazioni: la macchina è pronta, le dosi ci sono. Appena il Cts darà il via libera, partiremo con le dosi booster. La comunità scientifica è abbastanza compatta, ci dice che per queste categorie la dose booster è necessaria". Ma cosa sarà per tutto il resto della popolazione ancora non è dato sapersi.

