No vax, morta madre di 40 anni: "Via la museruola", la follia che le è costata la vita

Una mamma di 40 anni, convintamente contraria a vaccini e mascherine, è morta di Covid il 15 settembre, lasciando così i suoi quattro figli. Si chiamava Kristen Lowery ed era californiana. Su Facebook, come riporta il Messaggero, i membri della famiglia affermano che la donna ha perso la sua battaglia contro il virus, dopo aver pubblicato frequentemente contenuti di protesta contro i vaccini. La 40enne si era etichettata addirittura come persona "senza museruola" e "libera pensatrice".

Dopo l'annuncio, il profilo Facebook di Lowery è diventato privato, ma sono stati pubblicati diversi screenshot dei suoi post su altri siti. Post in cui la donna scriveva: "Senza mascherina, senza museruola, senza vaccinazione, senza paura. Insieme vinciamo". E ancora: "Libero pensatore. Poni domande su tutto, fai ricerche". Lowery era anche andata a una manifestazione di protesta anti-vaccino con in mano un cartello con la scritta "ex-vaxxer" e "Mi fidavo di loro".

A inizio settembre, sua sorella Cassie aveva fatto sapere su Facebook che Kristen era "in ospedale a lottare per la sua vita contro Covid e polmonite. Mia sorella ha ancora una lunga vita. Abbiamo bisogno di te qui. I tuoi figli ti amano e manchi così tanto. Per favore, non arrenderti". La scorsa settimana, però, due membri della famiglia hanno postato su Facebook la notizia della morte di Lowery.

