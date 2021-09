Afghanistan, i talebani "distensivi": appendono un cadavere a una gru in piazza, l'orrore da mostrare a Conte

25 settembre 2021 a

Un'esecuzione crudele quella fatta dai talebani nella piazza principale di Herat, nella zona ovest dell'Afghanistan. Come riferito da un testimone, infatti, avrebbero appeso un corpo a una gru. Wazir Ahmad Seddiqi, che gestisce una farmacia in quella piazza, ha parlato all'Associated Press di quattro cadaveri, tre dei quali sono stati spostati in altre aree della città per essere esposti. Stando alla versione del testimone, inoltre, i talebani avrebbero anche fatto un annuncio.

Dopo l'esecuzione in piazza, gli studenti coranici avrebbero fatto sapere che i quattro caduti sono stati catturati mentre partecipavano a un rapimento e sono stati uccisi dalla polizia. Il mullah Nooruddin Turabi, uno dei fondatori del movimento talebano e responsabile dell'applicazione radicale della legge islamica negli anni '90, pochi giorni fa aveva annunciato che tutti avrebbero ripreso a compiere esecuzioni e amputazioni delle mani, seppur forse non in pubblico.

Tra l'altro, sui cadaveri degli uomini in pubblica piazza i talebani avrebbero pure messo un cartello di avvertimento: "Chiunque oserà rapire qualcuno verrà punito in questo modo". Nel frattempo fonti locali fanno sapere che un ordigno collocato sul ciglio della strada è esploso oggi a Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar, in Afghanistan, al passaggio di un veicolo dei Talebani. Almeno una persona sarebbe morta e altre sette sarebbero rimaste ferite. L'azione non è stata rivendicata, ma nelle scorse settimane è aumentata l'attività condotta dalla cellula locale dello Stato Islamico, l'Isis-K.

