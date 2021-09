PiazzaPulita, la soluzione per l'Afghanista del "talebano" Di Battista: "Tutti lo fanno e prendete in giro Conte..."

17 settembre 2021 a

Alessandro Di Battista è stato ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, nella puntata del 16 settembre. Si parla di Afghanistan e il Che Guevaa del Movimento 5 stelle dice: "Dialogare con i talebani? Ci parla la Cia, ci parlano gli americani, ci parlano le organizzazioni internazionali. E' evidente che se vuoi provare a tenere le mani sull'Afghanistan tu ci debba parlare. Hanno preso in giro Conte, ma tutti stanno parlando coi talebani".

E ancora attacca Dibba: "La storia parla chiaro: non c'è un intervento che sia andato a buon fine. Oggi l'Italia si prepara a inviare altri militari in Iraq, altra guerra ignobile portata avanti dopo una fake news sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein che non c'erano".

E mentre da Formigli Di Battista difende il leader del Movimento 5 stelle solo quattro giorni fa ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, l'ex parlamentare lo attaccava sulle amministrative: "Non è che escono due mesi prima delle elezioni del 2023 e pensano che arriva Di Battista a prendere qualche voto e fare campagna elettorale. Se lo scordano".

"Conte con me si è sempre comportato in modo leale", aveva dichiarato Di Battista. Detto questo rimangono molte divergenze: "Sono uscito fondamentalmente perché il partito che non doveva governare con nessuno, oggi governa con tutti e per me questo è intollerabile. E continua a governare con tutti, e per me è inaccettabile anche pensare di tornare nel Movimento. Fino a che sta nel governo, il Movimento è avversario politico".

