Meghan e Harry atterrano a New York. "Chi hanno trovato ad aspettarli", una scena umiliante

Il viaggio di Meghan e Harry a New York ha scatenato molte polemiche. I duchi di Sussex sono arrivati nella Grande Mela per partecipare al Global Citizen Live. Ma diversi tabloid ed esperti reali hanno puntato il dito contro la coppia per una serie di scivoloni. In molti, per esempio, non hanno potuto fare a meno di notare che l'ex attrice americana abbia indossato abiti che ricordano molto quelli dell'ex first lady Michelle Obama: "Vorrebbe essere come lei", ha scritto qualcuno sui social.

Un'altra polemica ha poi riguardato il vero motivo alla base del viaggio dei duchi. Secondo i più attenti, infatti, la coppia starebbe girando un documentario sulla loro vita. "Il principe ha un filo che esce dalla tasca e un operatore che lo segue ovunque - hanno spiegato alcuni tabloid britannici -. Stava sicuramente registrando il viaggio per poi inserirlo in qualche documentario sulla sua vita".

Ma non è tutto. L'esperto reale Charles Rae, infatti, ha posto l'accento sui pochi presenti all'evento presenziato dai duchi. "Alcuni media hanno glorificato questo viaggio di Harry e Meghan, perché era il primo insieme dopo l’ufficialità della Megxit - ha detto a talkRADIO -. Ma questo non è un royal tour, è semplicemente una visita turistica perché loro hanno abbandonato i loro ruoli in casa Windsor. In tre giorni hanno incontrato dignitari e soggiornato al Carlyle (l’hotel preferito di Lady Diana), ma in realtà a Central Park ad aspettarli c’erano più agenti di polizia che fan".

