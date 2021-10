Francia, il miglior panettiere del Paese che fornisce l'Eliseo? "Un islamista, per lui i transalpini sono cani"

01 ottobre 2021 a

Makram Akrout ha vinto il concorso per la miglior baguette di Parigi e ha conquistato l’onore di diventare il fornitore dell’Eliseo per un anno intero. Una storia dal forte impatto, quella di Makram: come racconta l’inviato del Corriere della Sera, si tratta di un tunisino arrivato circa venti anni fa in Francia senza documenti e poi diventato francese e fornaio nella panetteria Les Boulangers.

Adesso che ha vinto un prestigioso concorso, subito è stato montato un caso: sabato 2 ottobre è in programma la cerimonia di premiazione, ma alcuni militanti di estrema destra hanno scoperto e diffuso dei messaggi imbarazzanti che il panettiere avrebbe pubblicato in passato su Facebook e che adesso la polizia sta cercando di verificare. “Abbiamo pianto per Charlie Hebdo e per Notre-Dame, ma da parte della Francia, questi cani non piangono quando ci si prende gioco del creatore Allah”, è uno dei messaggi finiti nel mirino.

Il fornaio si è difeso affermando che il suo account Facebook è stato hackerato per metterlo in cattiva luce dopo aver vinto il prestigioso concorso. La vicenda sta creando un po’ di imbarazzo, anche perché tramite Twitter l’Eliseo aveva diffuso i complimenti del presidente Macron al tunisino: “Bravo a Makram Akrout che ha vinto il premio della miglior baguette di Parigi per l’anno 2021”.

