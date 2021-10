Aereo, follia a bordo: un uomo esce sull'ala mentre l'American Airlines atterra

02 ottobre 2021 a

L'aereo stava atterrando? E lui è sceso dall'uscita di emergenza saltando sull'ala del velivolo. È accaduto a Miami, in Florida. Il protagonista è un 33enne, Christian Segura, partito da Cali, in Colombia. A confermare l'episodio è un portavoce della compagnia coinvolta, l'American Airlines: "Durante lo sbarco a Miami, un cliente del volo 920 di American Airlines con servizio da Cali, Colombia (CLO) a MIA è uscito dall'aereo tramite un'uscita di emergenza".

E ancora: "Il cliente è stato immediatamente trattenuto dalle forze dell'ordine. Ringraziamo i membri del nostro team e le forze dell'ordine per la loro professionalità e rapidità d'azione". Da qui la decisione della polizia di prendere il giovane in custodia. Rimangono un mistero le motivazioni che hanno spinto Segura a uscire dall'aereo. Stando al filmato che gira sulla Rete il 33enne sarebbe stato persuaso da un assistente di volo, inutilmente.

Al momento l'uomo è sotto la custodia del dipartimento di polizia di Miami-Dade, dopo essere stato trattenuto da agenti della US Customs and Border Protection. L'incidente, avvenuto durante l'atterraggio, non ha causato imprevisti come ritardi ai passeggeri. Dopo quanto successo Segura è stato trasferito in una struttura medica in quanto aveva detto agli agenti che "non si sentiva bene".

