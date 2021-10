Joe Biden, drammatica conferma: "Default degli Usa, non garantisco che lo eviteremo". Il mondo nel caos?

05 ottobre 2021 a

a

a

Il rischio default per gli Stati Uniti è reale e Joe Biden lo ha ammesso chiaramente per la prima volta. "Non posso garantire che lo eviteremo", ha detto il presidente attaccando i repubblicani per il loro atteggiamento "pericoloso" e "incosciente" nel loro non voler agire sull'aumento del tetto del debito. "Con la loro ipocrisia stanno giocando alla roulette russa", ha detto. Senza un'azione a stretto giro a rischio c'è l'intera economia americana, contro la quale potrebbe scagliarsi un "meteorite": fare default - ha avvertito Biden - significherebbe "autoinfliggersi una ferita" in grado di far "sprofondare" l'economia.

I presidente preme per un aumento del tetto del debito entro la settimana in modo da non avvicinarsi troppo alla scadenza del 18 ottobre, individuata dal Tesoro americano come termine ultimo per agire. Dopo quella data il default americano è più che probabile in quanto a quel punto saranno andate esaurite tutte le manovre straordinarie a disposizione per fare cassa e pagare i debiti.

"Quello che stanno facendo è pericoloso e irresponsabile", ha spiegato ricordando agli americani e all'opposizione che aumentare il tetto del debito vuol dire avere le risorse per "pagare i vecchi debiti. Non ha nulla a che fare con le nuove spese" che sono all'esame del Congresso e "non ha nulla a che fare con il mio piano per le infrastrutture o la maxi manovra", ha detto riferendosi ai repubblicano su un piano da 3.500 miliardi di dollari. Il presidente intende parlare con il leader dei repubblicani in Senato, il suo ex collega Mitch McConnell: "Mi auguro che potremo avere una conversazione intelligente e onesta", ha riferito Biden. Le grandi banche americane intanto si preparano al peggio, pur prevedendo che alla fine un accordo sull'aumento o sulla sospensione del tetto del debito sarà raggiunto.

