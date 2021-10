Donald Trump, "la prima volta". Rovinato dal Covid: nero su bianco, quanti soldi ha perso. "Ed è solo colpa sua"

05 ottobre 2021 a

Donald Trump esce per la prima volta dal 1995 dalla lista di Forbes delle 400 persone più ricche d'America. L'ex presidente degli Stati Uniti, riporta Dagospia, è apparso su ogni singolo numero della rivista dal 1996, di solito nella metà superiore della lista, ma quest'anno il magazine ha riferito che la fortuna stimata di 2,5 miliardi di dollari di Trump è più bassa di 400 milioni rispetto alla soglia per entrare nella top 400.

Forbes ha scritto che il patrimonio netto dell'ex presidente Donald Trump si è ridotto dall'inizio della pandemia di coronavirus perché il suo portafoglio è composto principalmente da proprietà immobiliari nelle grandi città che sono rimaste di fatto vuote nell'ultimo anno e mezzo.

La rivista ha aggiunto che Donald Trump ha avuto un'occasione d'oro per liberarsi dei suoi beni all'inizio della sua presidenza e ora sta pagando il prezzo per non averlo fatto. Si legge infatti: "Se Trump sta cercando qualcuno da incolpare, può iniziare da se stesso". Un bell'affondo.

